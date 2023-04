El Gobierno dice que las AFP dejan una mora “bastante grande” por impago de aportes para la jubilación

La responsable de Operaciones de la Gestora Pública, Grace Corico, informó que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) dejan como herencia una gran mora que deberá ser asumida por la entidad estatal, que desde mayo tomará el control de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que cuenta con un fondo de más $us 23.000 millones.

“En realidad estamos recibiendo una cartera que es bastante grande, lamentablemente no se han hecho las gestiones con los empleadores (para que paguen), como administradoras de pensiones no se han hecho las gestiones para que el asegurado no se vea perjudicado por esta falta de pago de aportes”, explicó Corico en Bolivia Tv, según una nota de la agencia ABI.