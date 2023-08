El Gobierno dice que subirá asignación de recursos a Santa Cruz en 0,9% y pide a la Gobernación usar saldos de sus cuentas fiscales

El Gobierno rechazó las denuncias realizadas por el Gobierno departamental de Santa Cruz y aseguró que, a escala nacional, las nueve gobernaciones recibirán Bs 300 millones adicionales en la gestión 2024 . No obstante, esta semana las autoridades departamentales cruceñas indicaron que el nivel central informó sobre un recorte del techo presupuestario a la Gobernación cruceña de Bs 128 millones.

Este ministerio dijo que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, las transferencias programadas y estimadas de los ingresos nacionales para las Entidades Territoriales Autónomas en el Presupuesto General del Estado (PGE) no constituyen compromisos , obligaciones o deudas por parte del Tesoro General del Estado, debiendo los desembolsos sujetarse a la recaudación efectiva.

Apuntó que el Gobierno no puede esconder la crisis que está atravesando y resaltó que, para este año, por concepto del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), el Gobierno presupuestó Bs 75.087.588; sin embargo, hasta la fecha solo ha entregado a la Gobernación Bs 5.684.827.

Incluso dijo que, pese a su exposición el viceministro Mamani no desvirtuó los datos del Gobernación cruceña.

“El viceministro hasta ahora no logra desmentirme, nos han mandado un nuevo techo presupuestario con una reducción de un 12%, eso es en números, pero en realidad es casi un 20 % porque hay ítems que el Gobierno, desde el año pasado no nos paga y evidentemente no nos va a pagar que es el IEHD que significa unos 75 millones de bolivianos para esta gestión”, expresó Matkovic.