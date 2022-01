El Gobierno justifica sueldos elevados en planta de Urea que opera al 66,6% de su capacidad

Escucha esta nota aquí

Ante las observaciones realizadas por la elevada planilla de sueldos dentro de la planta de Amoniaco y Urea, el Ministerio de Hidrocarburos justificó este gasto y reveló que eroga $us 44,3 millones de forma anual en salarios de técnicos que operan el complejo petroquímico que, hasta la fecha funciona, en promedio, al 66% de su capacidad instalada.



Con esto el ministro de hidrocarburos, Frankiln Molina trató de aplacar las críticas surgidas por los cuestionamientos que realizaron políticos y analistas, que observaron la elevada planilla del personal extranjero que tienen la tarea de operar este complejo.

En septiembre, EL DEBER hizo público que el Jefe de Planta de Amoniaco y Urea percibe un sueldo mensual de Bs 514.224 ($us 73.882). Se trata de una persona de la India. Pero no es el único de esa nacionalidad, la empresa estatal contrató a otros técnicos; ambos con un salario de Bs 252.744 cada uno ($us 36.313).

Ante esta situación, Molina justificó los salarios indicando que corresponde a los estándares internacionales que se manejan en la industria petrolera.

“Se hacía referencia a un profesional de origen indio que ganaba unos 250 mil bolivianos y se hacía un gran escándalo sobre este contrato que él tiene con esta empresa, que lógicamente es parte de un subcontrato. Queremos mencionar que esto es normal en la industria petrolera”, señaló Molina en conferencia de prensa.

Aclaró que la PAU es uno de los complejos petroquímicos más modernos de la región y, por lo tanto, contrató personal calificado con más de 30 años de experiencia para el correcto funcionamiento del mismo y evitar cualquier riesgo que pueda afectar la producción y seguridad del complejo.

Reveló también que “en 2017, la PAU era operada por Samsung y tenía costos operativos de aproximadamente $us 88,89 millones y YPFB Refinación paga ahora, por ello, $us 44,3 millones. Es una reducción de 50% de recursos”.

Producción

Las observaciones a la planilla surgen porque hasta el momento la planta no opera a su máxima capacidad. De hecho, en una visita realizada por medios invitados por YPFB el vicepresidente de nacional de la petrolera, Omar Alarcón, reveló que en promedio la industria produce 1.400 toneladas de urea.

Esta cifra representa un 66,6% de su capacidad instalada, dado que puede producir 2.100 toneladas por día. Cuando la industria fue reabierta en septiembre de 2021, las operaciones comenzaron a un 70%. Esa vez la estatal prometió incrementar la producción ante la alta demanda del fertilizante.

No obstante, desde esa fecha han surgido denuncias de paros imprevistos en la planta debido a su mal manejo. Todo esto fue negado por Yacimientos.









