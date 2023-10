El Gobierno rechaza el informe de Standard & Poors y destaca la baja en el índice de mora

El otro factor negativo es que el otorgamiento dirigido del crédito reduce las utilidades . “Es probable que el otorgamiento de crédito exigido por el Gobierno intensifique la competencia y reduzca los márgenes entre los bancos locales. Esto se debe a que la ley regula el techo de las tasas sobre los créditos y requiere que los bancos cumplan con cuotas mínimas de créditos dirigidas a los compradores de vivienda de interés social y a los sectores productivos, como agricultura, minería, manufactura y turismo”, destaca Standard. En respuesta, el Gobierno destaca que el índice de mora de Bolivia se sitúa en 2,96%, al mes de agosto de 2023 , las utilidades del sistema financiero llegaron a Bs1.074 millones y el Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) está en 13,7%, alcanzando un Patrimonio de Bs23.520 millones. " S&P no realizó un análisis completo de las variables del sistema financiero y de las políticas que se implementaron en favor de la población boliviana", destaca su comunicado.

“El Gobierno rechaza este tipo de análisis que no hace al conjunto del sistema financiero y venimos a desmentir ese tipo de apreciaciones que tiene, sin duda, una injerencia más política (…) Creemos que esta calificadora no realizó un análisis completo de las variables del sistema financiero, no se realizó ninguna consulta ni a la ASFI, ni al Ministerio de Economía”, señaló el Viceministro Apaza.