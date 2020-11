El IBCE recomienda fomentar las exportaciones no tradicionales

Escucha esta nota aquí

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), citado en la agencia de noticias estatal ABI, recomendó al Gobierno y entidades empresariales fomentar las exportaciones no tradicionales como una medida clave para reactivar el motor de la economía seriamente afectada por la caída de todas las ventas al exterior.



"Hoy más que nunca debemos pensar en fomentar esa exportaciones para no depender de los pocos recursos naturales extractivos y no renovables, como el gas natural y los minerales", dijo el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez.



La pandemia de coronavirus provocó, entre marzo y octubre de este año, cuarentenas rígidas que prácticamente han paralizado la economía de todo el mundo, una realidad que también golpeó al país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el IBCE.



Según ese reporte, la balanza comercial registró un déficit de $us 168 millones a octubre; las exportaciones bajaron en 27% y las importaciones cayeron 31% respecto a igual periodo de 2019. "En otras palabras, las exportaciones cayeron en $us 2.012 millones en 10 meses", dijo Rodríguez.



"Estas cifras deben llamarnos a la reflexión, puesto que esa gran cantidad de dinero no está circulando en la economía del país", precisó el gerente.



Según el INE, el valor de todos los rubros de exportación bajó, comparado a enero-octubre del 2019. La industria manufacturera cayó en $us 813 millones (-27%); los minerales bajaron $us 628 millones (-36%), y los hidrocarburos decayeron en $us 553 millones (-25%).



El único sector que registró un caída menor fue la agricultura fue reportó un -0,4%, respecto a 2019.



"Algo que hay que destacar en cuanto a la composición de las exportaciones, es que el sector tradicional disminuye su participación sobre el valor total, cayendo del histórico 80% a un 73% a octubre, por el bajón del sector de hidrocarburos y minerales", señaló Gary Rodríguez.



Este indicador mostró, según este análisis, que el aporte de las exportaciones no tradicionales subió en 27% y entre los 15 principales productos exportados, 12 crecieron: quinua, girasol, alcohol etílico, carne bovina, maderas, azúcar, bananas, frejol, leche, palmito, café y cacao.



"Además, la carne bovina mostró con un crecimiento de $us 36 millones", indicó.



"El camino idóneo para que el PIB vuelva a crecer a tasas superiores al 5%, tiene que ver con apoyar al sector exportador no tradicional, focalizando esfuerzos de promoción en sectores de rápida reacción como el agrícola, pecuario, agroindustrial y forestal", insistió el gerente del IBCE.



Gary Rodríguez considera que es posible combinar una política de promoción selectiva de exportaciones con una política de sustitución competitiva de importaciones.



"Fácilmente se puede revertir el déficit estructural de la balanza comercial que lleva seis años, generar nuevamente superávits, apuntalar las Reservas Internacionales Netas del Banco Central y al mismo tiempo que generar empleo digno, legal y formal para los bolivianos", concluyó.



