El mercado se rinde a los pies de los millennials, el 30% de los bolivianos

Según el newsletter de Linkedin The Mindset Money Experience , a partir de 2021, la población mundial de millennials alcanzó 1.800 millones de personas, más del 90% tienen un trabajo y su poder adquisitivo bordea los $us 2.500 millones, según el investigador de mercado estadounidense Ypulse. En Bolivia , la población de entre 25 y 44 años de edad es de 3,42 millones de personas, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2022.

En ese sentido, la experta nutricionista Rita Medina, precisó que la generación Y, por su estilo de vida dinámico, prefiere la alimentación saludable, pero no le gusta cocinar. “Por lo general prefieren lo práctico, lo rápido, no les gusta esperar mucho, pero no son afectos por la comida rápida; comen muchas verduras, cereales, miran mucho los envases y la presentación de los productos, prefieren que sean versátiles y fáciles de transportar; buscan generar menos basura por temas medioambientales y no escatiman recursos a la hora de pagar por comida de buena calidad”, afirmó Medina.