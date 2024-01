El ministro Montenegro dice que hay “10.000 millones en el Colchón bank”; revela que el Estado entregó $us 1.890 millones a la banca

“Hay dólares en el país”, eso aseguró este sábado el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, al analizar la situación de los bajos niveles de las Reservas Internacionales Netas (RIN). La autoridad afirmó que hay $us 10.000 millones en manos del público, debajo del colchón, que no están en los bancos. Además, reveló que el Estado proveyó $us 1.890 millones a las financieras privadas.