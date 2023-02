El oro concentra el 22,7% del total de las exportaciones bolivianas

El valor de las exportaciones de oro de Bolivia ascendió el año pasado a $us 3.095 millones, el 22,6% del total de las ventas externas bolivianas de esa gestión ($us 13.653 millones), según un reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El informe detalla que se envió a otros mercados del exterior $us 3.003,2 millones en oro metálico, $us 87,1 millones en joyería de oro y $us 4,7 millones en mineral de oro.