El petróleo supera $us 110 el barril a causa de la invasión rusa en Ucrania

El petróleo prolongó su inestable subida hasta ubicarse por encima de los $us 110 el barril, antes de una reunión de la OPEP, a medida que la gravedad de la interrupción de los suministros rusos dio señales de seguir aumentando, reportó este miércoles el citio especializado Bloomberg.



La nota del sitio refiere a que las referencias globales del crudo sobrepasaron la barrera de los $us 100 el barril. Por ejemplo, este miércoles el Brent (indicador europeo) se situó en $us 111,64, mientras que el WTI, referencia de Estados Unidos y varios países de occidente y Latinoamérica, se situó en los $us 110, 2.

Este incremento se da en medio de las fricciones bélicas entre Rusia y Ucrania, y de las sanciones establecidas por Europa y Estados Unidos al gobierno ruso que la anterior semana encabezó una invasión a su antiguo territorio cuando pertenecía a la Unión Soviética.

Si bien la disparada de precios favorece a los grandes productores. Rusia no se ve beneficiada. De hecho, hasta el momento no encuentra compradores para su producción de crudo proveniente de los Urales, pese a que realizó un descuento récord, pero no hubo postores, señala el reporte de Bloomberg.

La consultora Energy Aspects afirmó, según este reporte, "que alrededor del 70% del comercio de crudo ruso está actualmente congelado en medio de las sanciones bancarias, el aumento de fletes y los riesgos políticos más amplios".

En este contexto, RBC Capital Markets que hace dos semanas proyectó una escalada de 115 dólares, advirtió que el alza puede llegar a ser mayor.

Según Bloomberg, la invasión rusa está entrando en una fase mortal, esta situación llevaría a sanciones más radicales. De hecho, Joe Biden, está presionado por el Congreso para que corte las importaciones estadounidenses de petróleo y gas ruso para aumentar el costo de la guerra para Rusia que ya comienza a sufrir problemas económicos.

El rublo, su moneda, ha perdido casi un 17% de su valor y los principales índices bursátiles del país se han desplomado, según informes de agencias internacionales.

De hecho, hoy, por tercer día consecutivo, el Banco Central de Rusia ha decidido mantener cerrado el parqué de Moscú debido al temor a un nuevo desplome tras las fuertes sanciones económicas impuestas por Occidente.

