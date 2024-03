El PIB del país llega a $us 46.713 millones, pero estudio ve estancamiento

“En 2005, el PIB tenía un valor de $us 9.500 millones y en 2023 llegaba a $us 46.713 millones, imagínate, de 9.500 a más de 46.000 millones, bueno pues, (esto muestra que es) un modelo sostenible”, afirmó el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, de acuerdo con el reporte de la agencia estatal.

En 2022, el PIB nominal superó los $us 43.000 millones y en 2021 bajó a $us 40.703 millones, mientras el 2020 este indicador descendió a $us 36.897 millones debido a las políticas del gobierno de Jeanine Añez antes y durante la pandemia del Covid-19. Un año antes, el 2019, estaba en $us 41.193 millones.