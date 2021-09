El plástico le cuesta al mundo 3,7 billones de dólares al año

Escucha esta nota aquí

El costo real de producir plástico y soportar su contaminación a largo plazo representó 3,7 billones de dólares en 2019, según un estudio divulgado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).



Si no se hace nada para atajar los efectos de la contaminación del plástico, esa astronómica cifra se duplicará de aquí a 2040, hasta totalizar 7,1 billones de dólares anuales.



El costo de 3,7 billones representa más que el Producto Interior Bruto (PIB) de India.



Su duplicación en 2040 implicaría superar la riqueza conjunta de Alemania, Canadá y Australia (cifras de 2019), y equivale prácticamente (85%) al dinero que se gastó el planeta en salud ese año.



"Este informe demuestra que los gobiernos y los ciudadanos están subsidiando, sin saberlo, un sistema que impone un impacto negativo inconmensurable" en la naturaleza, asegura el WWF, que asegura que es la primera evaluación global que se hace del impacto de este derivado del petróleo.



El informe fue divulgado en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella (Francia).



Cada año, 11 millones de toneladas de plástico van a parar al mar, y de aquí a 2040, si no se cambia el modelo actual de producción y reciclaje, esa cifra se triplicará.



Además, el informe resalta que todo el ciclo de vida de ese plástico, desde su producción hasta que se deposita en el fondo de los mares, o en el suelo, representará el 20% del presupuesto global de lucha contra las emisiones de carbono en 2040.



"Para enfrentar esta crisis (...) WWF hace un llamamiento a los gobiernos para que empiecen a negociar un tratado internacional vinculante, sobre la contaminación de plástico en los mares", pide el informe.



Un total de 119 países ya han mostrado su voluntad de iniciar esas discusiones, y más de dos millones de ciudadanos del planeta y 75 grandes empresas están de acuerdo, explica el texto.



El análisis encargado por el WWF asegura que el costo real del producto, no solamente al ser manufacturado sino a lo largo de todo su largo arco de vida, es 10 veces superior al precio de mercado de plástico virgen (unos 1.000 dólares por tonelada).



La comunidad internacional debe comprometerse a interrumpir el vertido de plástico en los mares de aquí a 2030, pide la organización.