El precio de la electricidad que se exporta a la Argentina puede fluctuar entre $us 74 y 300 el megavatio hora

El precio de la electricidad que Bolivia comenzó a exportar a la Argentina es de $us 74 el megavatio hora, pero puede llegar a los $us 300, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina. Un analista sostiene que este precio inicial solo cubre los costos de operación y mantenimiento .

“Los precios pueden fluctuar. Por ejemplo, hoy con un precio de alrededor de $us 74, solamente para mencionar un valor (…), pero en su momento puede llegar a los $us 300”, indicó Molina, al subrayar que los precios de la electricidad en el mercado boliviano están por debajo de los $us 50 .

El experto explicó, con base en la información previa, que el precio de exportación del gas natural está en torno a los $us 10 el millón de BTU, que equivale a unos $us 70 el megavatio hora de electricidad. "Si el precio medio de la electricidad exportada fuera de $us 74 el megavatio hora, los $us 4 restantes podrían ser suficientes para pagar el costo de operación y mantenimiento, pero no cubriría el costo de inversión. Sin embargo, los precios son muy fluctuantes y esto es mejor a que la capacidad de generación instalada en el país este ociosa".