El presidente de la CAO pide que se respete el estatuto de la institución

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Reinaldo Díaz, se refirió a la impugnación que realizó, en el marco del proceso electoral interno de la institución, de la candidatura de dos personas que no han acreditado la propiedad de tierras, señalando que “es un contrasentido pretender dirigir una cámara de productores agropecuarios sin esa condición”.



“Hemos llevado ante la justicia la habilitación irregular de estas dos personas y el magistrado nos ha pedido como paso previo que hagamos una solicitud de recurso de revocatoria de la resolución 002/2021 ante la junta electoral de la CAO”, indicó.



Díaz señaló que se pide “respeto al Estatuto de la CAO” y que espera de la junta electoral “una revisión imparcial y justa de las habilitaciones”, teniendo en cuenta que “la imagen de solidez y credibilidad de la Cámara Agropecuaria del Oriente se ha logrado con apego a las reglas claras”.



“Hemos presentado a la junta los certificados de No Propiedad de ambos candidatos y hasta hoy no han logrado demostrar que sean productores en la actualidad”, remarcó.



Díaz añadió que “el Sr. Oscar Mario Justiniano exhibe un documento privado de transferencia hecha por un familiar, de una fracción de un predio indivisible, lo que no cuenta como propiedad. Es como si alguien quisiera presidir una asociación de dueños de inmuebles mostrando un papel que dice que le han cedido un cuarto en una casa”.



“Seamos serios: la CAO tiene mucho por hacer en defensa de la agenda de libertad para el campo, para impulsar el crecimiento de la producción y las exportaciones, y la innovación en biotecnología. Pedimos a la junta electoral que se revisen estas irregularidades, para que podamos retomar el camino de la certeza institucional”, concluyó.



Al respecto, Óscar Mario Justiniano, indicó que va a defender su candidatura y sostuvo que lo que Reinaldo Díaz señala como un requisito -exhibir un derecho propietario- no cuenta con la justificación y argumento sólido. "En el Congreso se interpretó que ser propietario también abarca a la gestión y a la actividad agropecuaria", apuntó, a tiempo de exponer que el recurso de Díaz estaría separando a productores de primera y de segunda; "uno puede ser propietario en un fundo alquilado", subrayó.