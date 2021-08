El sector minero crece un 61% y el Gobierno proyecta exportaciones por $us 5.000 millones

Escucha esta nota aquí

Uno de los principales actores de la economía comienza a repuntar. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) del sector minero creció en un 61,1%, "a diferencia del decrecimiento registrado de enero a mayo de 2020, cuando se registró un retroceso del -42,2%, aspecto que muestra que este sector en Bolivia continúa en proceso de recuperación", señala el INE, en su publicación de agosto que analiza este sector.

Según el INE, los principales minerales que determinaron la recuperación del sector son plata con el 82,9%, zinc con el 60,2% y estaño con el 59,8%.

En cifras concretas, el INE reportó que las ventas externas de plata, oro, zinc y estaño, en junio del 2021 alcanzaron a 392 millones de dólares.

Estos minerales "representaron un importante valor dentro de las exportaciones totales, destacándose el incremento registrado del oro".

"Debido a la mayor demanda de estos productos a partir de noviembre de 2020, se observa una paulatina recuperación del sector minero", sostiene el INE en su diagnóstico.

Durante el mes de junio, las cotizaciones del oro y la plata bajaron a 1.835 y 27 dólares por onza troy, respectivamente. Similar comportamiento registró el precio del zinc, que en junio de 2021 se cotizó en 2.952 dólares por tonelada.

Por el contrario, el estaño presentó incremento en el mes de junio, cotizándose en 32.503 dólares por tonelada.

El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, señaló que el Gobierno nacional prevé que, para este año, las exportaciones del sector lleguen a los $us 5.000 millones.

“Si doblamos los montos del primer semestre de 2021, podríamos estar superando algo más de $us 5.000 millones por valor de exportación de minerales y metales, sería una cifra récord importante”, dijo en el programa 'Las 7 en el 7' de Bolivia Tv.

El ministro explicó que, en 2020, se exportaron 198.960 toneladas métricas finas de minerales y metales, y en 2021, en el primer semestre, 287.727 toneladas métricas, cifras que se traducen en que en 2020 se exportó por $us 1.294 millones y en el primer semestre, por $us 2.551 millones.

Detalló que en oro se exportó una cifra de $us 939 millones; el zinc en $us 640 millones; plata por $us 538 millones; estaño por $us 249 millones; y plomo por $us 94 millones.

Lea también ECONOMÍA Gas y minerales, con buenos precios por el despertar económico El desempeño de los hidrocarburos en mayo de 2021 fue un 15,8% más con respecto a abril de esta misma gestión

​