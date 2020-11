El tercer trimestre de 2020 fue ‘feliz’ para las grandes tecnológicas

Escucha esta nota aquí

El final de octubre llega acompañado con los resultados financieros de las principales empresas de EEUU, teniendo como gran atractivo las cifras de las compañías tecnológicas. Y es que, estas gigantes han ganado terreno aún en un año dificultoso.

Por ejemplo, los ingresos de Facebook en el tercer trimestre de 2020 aumentaron un 22% y alcanzaron los $us 21.221 millones. En tanto, los beneficios por publicidad cayeron un 7% totalizando $us 249 millones, debido al boicot de julio en el que más de 1.000 anunciantes pusieron en pausa los anuncios en la red social en protesta por las “políticas de discurso de odio y desinformación de la compañía”.

Facebook advirtió que 2021 será aún más difícil, a pesar de superar las estimaciones de los analistas para los ingresos trimestrales. La empresa dijo, en su perspectiva, que enfrentaba “una cantidad significativa de incertidumbre”, citando cambios de privacidad inminentes por parte de Apple y un posible cambio de tendencia en el comercio electrónico impulsado por la pandemia.

Por su parte, Amazon anunció que reclutó a más de 400.000 trabajadores y ganó más de $us 6.300 millones, entre agosto y octubre, la mayor cantidad en sus 26 años de historia. En este trimestre, registró ventas de $us 96.100 millones, más que la estimación promedio de los analistas.

Además, la división de computación en nube de la firma, Amazon Web Services (AWS), aumentó sus ingresos un 29% a $us 11.600 millones, en línea con las previsiones.

Otra empresa que superó las proyecciones de los analistas financieros fue Alphabet, la matriz de Google, tuvo ventas ‘espectaculares’ en el tercer trimestre, como resultado de la reactivación de la publicidad por parte de las firmas que inicialmente fueron afectadas por la pandemia.

En los primeros nueve meses del año, Alphabet ganó un 5,8% más que en el mismo periodo de la pasada gestión, alcanzando los $us 25.042 millones, gracias a un aumento de sus ingresos de casi $us 10.000 millones. Además, obtuvo un beneficio neto de $us 11.247 millones, un 60% más que el mismo período del año anterior.

En tanto que Apple indicó que los ingresos y ganancias del cuarto trimestre fiscal estadounidense, que terminó el 26 de septiembre, fueron de $us 64.700 millones, aun cuando las ventas del iPhone bajaron un 21% a $us 26.400 millones. La firma además no anunció el iPhone 12 hasta el 13 de octubre, varias semanas más tarde de lo habitual, lo que significa que no se incluyeron las ventas del dispositivo del fin de semana de lanzamiento en los resultados que mostró.

Finalmente, Twitter dijo que sus ingresos totales crecieron un 14% interanual a $us 936 millones durante el último trimestre, superando las estimaciones.

Los ingresos por publicidad en ese periodo crecieron un 15% a $us 808 millones con respecto al mismo lapso de 2019.

Los costos y gastos crecieron un 13%, ya que la compañía destinó más fondos a cuestiones relacionadas con la infraestructura.