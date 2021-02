El transporte pesado apoya bloqueo de soyeros y denuncia amenazas del sector pecuario del interior

Escucha esta nota aquí

El transporte pesado se suma a la medida de presión que iniciaron este lunes los productores de soya, que exigen la anulación de una banda de precios que regula la venta de derivados del grano. Por otro lado, los transportistas denunciaron que incluso recibieron amenazas de productores del interior del país, que apoyan la regulación.



Desde las cero horas de este lunes, los productores de soya llevan adelante un bloqueo de caminos indefinido instruido por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), que exige la anulación de esta regulación, que -según el sector-, distorsiona los precios reales que deben cobrar los productores a las industrias aceiteras.

Marcelo Cruz, presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional (Asociatrin), explicó que el sector apoya la medida de presión porque la banda de precios hace caer el costo de sus fletes.

“Por esta medida se rebaja de forma automática el flete que deberíamos recibir por la carga”, dijo Cruz.

Además, indicó que al restringirse las exportaciones muchos camiones no cuentan con la documentación exigida por el Estado para cruzar las fronteras.

“Otra situación es que, desde hace tres años, no hay carga por la sequía y si disminuyen el costo del flete, de qué vamos a vivir”, cuestionó.

Amenazas

Cruz denunció incluso que su sector recibió amenazas del sector pecuario de Cochabamba, que, según él, no quiere que se modifique la banda de precios establecidos para los derivados de la soya.

"Nos preocupan sus amenazas, dicen que no dejarán pasar nuestra carga. La repercusión puede hacerse mayor, porque seríamos directamente afectados. Ellos no se dan cuenta que esta es una cadena y la banda de precios afecta a un sinfín de sectores", manifestó.

Versión del Gobierno

Desde el Gobierno, instaron a los productores de soya a declinar cualquier movilización, pues lo único que provoca es perjudicar a los mismos agropecuarios productores y a la provisión de alimentos a la población boliviana.

“Nosotros hemos instado al sector productor primario para que declinen cualquier medida porque lo único hacen es perjudicar a los mismos productores soyeros de Santa Cruz”, dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.

Según el ministro, al sector movilizado “no le afecta en nada” la banda de precios para los subproductos de la soya.



“A la harina de soya, el Gobierno aplica una banda de precios, eso lo vamos a seguir manteniendo y hemos propuesto mantener solo al 20% de la harina de soya solvente que procesa la industria nacional. Ese debería ser el motivo por el cual los que están queriendo movilizarse puedan reconsiderar su posición porque prácticamente no estaríamos afectando en nada los precios de los productos de soya”, señaló en una entrevista con el canal RTP y divulgada por la agencia ABI.



En pasados días, técnicos de la repartición gubernamental se reunieron con representantes productores para explicarles que la banda de precios no influye en el precio final del sector primario, pues solo garantiza la provisión de harina solvente de soya al sector pecuario a precio justo.



Asimismo, recordó que el Gobierno propuso medidas alternativas para apoyar al sector primario, como el acopio de los granos de soya en los silos de Emapa, entre otras facilidades.



Huanca explicó que estas propuestas resuelven las demandas planteadas por los productores como mejorar el precio, pero fueron rechazadas con argumentos que no tienen sustento técnico.