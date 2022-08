El transporte pesado sufre los efectos de bloqueos y bajos volúmenes de carga

Los transportistas apuntan a la regulación gubernamental de las protestas en las carreteras y el uso de la biotecnología como estrategia para ayudar a la recuperación económica, no solo de su sector sino de la economía nacional.

Juan Yujra, secretario ejecutivo de la Federación de Transporte Pesado en Santa Cruz, explicó “hemos intentado salir adelante, pero se vienen los bloqueos y en cualquier parte del país afecta; nuestro trabajo está en las carreteras troncales, no en el área urbana. Eso es perjudicial y todo este tiempo, seis meses, no hemos podido recuperar el 100%. A eso hay que sumarle la escasez de trabajo, no hay mucho movimiento y cuando hubo flujo, nos encontramos con la falta de diésel”.