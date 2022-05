El transporte pesado y el agro piden desbloquear y asegurar provisión de diésel

Escucha esta nota aquí

Luego de tres días de bloqueo en San Julián, en la ruta que une Santa Cruz con Trinidad, un sector del transporte pesado y un dirigente del aparato productivo cruceño piden a la Policía despejar la carretera para no poner en riesgo la seguridad alimentaria de los habitantes de los municipios chiquitanos y del departamento de Beni. Además, solicitan al Gobierno garantizar el abastecimiento de diésel, principalmente los cañeros que hace un par de semanas emprendieron la zafra en el Norte Integrado.

“Estamos en total indefensión. Los bloqueos no solo afectan la rotación de los camiones y dejan pérdidas en los bolsillos de los transportistas del sector, comprometen la recuperación económica y, por supuesto, ponen en peligro el abastecimiento de alimentos en la mesa de los bolivianos”, expresó el representante de la Federación de Transporte Pesado Santa Cruz, Juan Yujra, al pedir a la fuerza del orden intervenir el bloqueo y despejar la carretera.

Sobre la provisión de diésel, el dirigente del transporte pidió al Gobierno actuar con responsabilidad y garantizar el combustible para no afectar la movilización de arroz y ganado vacuno de Beni y la producción forestal que proviene de comunidades de municipios chiquitanos.

En el ámbito agrícola, desde la Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), el presidente Óscar Alberto Arnez, indicó que, por ahora, el desfase en la venta de diésel no registra una incidencia negativa porque la zafra aún no alcanzó el pico máximo de cosecha que estiman se dará en junio.

Sin embargo, dijo que en algunos surtidores que operan en el área de influencia de los ingenios azucareros del Norte Integrado han empezado a registrar intermitencia en la venta de este combustible. “Eso nos pone en alerta porque la maquinaria y los camiones que transportan la materia prima del campo a los ingenios funcionan con diésel”, dijo.

Un cañero consultado advirtió que parar un día, sea por un bloqueo o por la falta de diésel, sería desastroso para el sector y los otros eslabones que integran la cadena agroindustrial azucarera. Pidió a la Policía intervenir y despejar la ruta para dar certidumbre.

Riesgo alimentario

Desde la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), refieren que más de 450 camiones diarios movilizan 10.250 toneladas de carga de productos de exportación, de todos los sectores productivos que necesitan diésel para cumplir con los compromisos con los compradores internacionales y retornar al país para un nuevo ciclo.

Con relación al conflicto de San Julián, advierten que está afectando al sector productivo y exportador, ya que está región tiene una vocación productiva de alimentos y por la misma pasan productos cárnicos y agrícolas que llegan para abastecer el mercado interno, así como para transformarlos para la exportación.

Desde la Federación de Empresarios Privados de Beni, el presidente Jorge Núñez del Prado, expresó que los bloqueos y retrasos en la entrega de diésel afectan al sector agropecuario que no puede enviar la producción de arroz, ganado y pescado que genera la región; al industrial, porque no puede abastecerse de materias primas e insumos y repuestos; al transporte, porque pierden ingresos por no realizar los fletes de mercadería; y al comercio porque no pueden recibir su mercadería.

En el tema diésel, en un comunicado, la estatal petrolera informó que en los últimos días hubo retrasos en las entregas debido a bloqueos y al incumplimiento de envíos de la empresa proveedora Petroperú, lo que ocasionó la demora de la llegada de cargas.