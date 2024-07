El uso del QR en las transacciones electrónicas representa un 80% en Bolivia

En su informe financiero sobre el avance de la banca digital, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) indica que, a mayo de 2024, se realizaron 137 millones de Órdenes Electrónicas de Transferencias de Fondos (OETF) interbancarias, por un valor de $us 31.478 millones.

La cartera de créditos en el sistema bancario, a mayo de 2024, alcanzó a $us 28.322 millones, con un crecimiento de $us 1.045 millones en relación a similar periodo de 2023, equivalente a una tasa de crecimiento de 3,8%.

En la composición por moneda, la cartera de créditos denominada en bolivianos alcanzó a 99,8%, con un leve aumento en relación al último año. En 2018 llegó al 99% y no ha reducido ese nivel desde entonces.

Al quinto mes de 2024, la cartera en mora alcanzó a $us 972 millones. En relación al índice de morosidad, se situó en 3,4%, manteniendo la leve tendencia al alza observada desde hace tiempo atrás. Por destino del crédito, el menor índice de morosidad lo registró el sector productivo y de vivienda de interés social (3%).

Sobre las previsiones constituidas por el sistema bancario, uno de los indicadores de cobertura de la cartera en mora muestra que, a mayo de 2024, las previsiones alcanzaron a $us 1.502 millones, de los cuales el 76% correspondió a previsiones específicas que experimentaron un crecimiento de 20,4%, denotando la adopción de medidas prudenciales por parte de las entidades para cubrir la mora.

Respecto a los depósitos en el sistema bancario, a mayo de 2024 alcanzaron a $us 29.828 millones, con un crecimiento de 7,7% en el último año. El aumento de los depósitos se registró en los diferentes tipos: vista, caja de ahorro y Depósito a Plazo Fijo (DPF), con crecimientos de 11,8%.

En cuanto a la composición por monedas, en el caso de los depósitos, a mayo de 2024 la participación en moneda nacional (MN) se situó en 90,5%, lo que indica un aumento de $us 2.529 millones de depósitos en MN, “dando cuenta de la confianza de la población, y a la reducción de $us 406 millones en moneda extranjera (ME), esto último en un contexto de mayor demanda de dólares”, detalló la entidad que agrupa a los bancos del país.