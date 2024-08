El valor de las pensiones cae un 42% por devaluación del boliviano frente al dólar

Con el dólar paralelo que llegó a sobrepasar casi el 100% del valor oficial, los trabajadores que están en camino a la jubilación hacen cuentas y ven que sus ahorros ya no valen lo mismo que antes , debido a la inflación real que algunos economistas predicen que terminará en 10% en el acumulado a 2024.

De acuerdo con datos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, a julio de 2024 el aporte de los trabajadores más sus rendimientos alcanzaron un total de Bs 184.600 millones, que al tipo de cambio oficial suman $us 26.522 millones. Sin embargo, con el dólar paralelo a un promedio de Bs 12 en las últimas semanas, ese aporte se reduce a $us 15.383 millones , es decir un 41,9%.

“Nos vamos a quedar sin aportes con el transcurrir del tiempo, esa es la visión que tenemos ahora. A mí me faltan dos años para jubilarme, ya retiré 15 mil bolivianos con la ley (para la devolución de Aportes) pero con esto del dólar va a quedar en nada . Esperemos que cambie esta tendencia, que el Gobierno recapacite y busque una solución”, expresó.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, Sócimo Paniagua, indicó que con una inflación de la canasta básica superior al 10%, los salarios no alcanzan . “La Gestora tiene que hacer inversiones como lo hacían las AFP, que tenían una rentabilidad en promedio del 12 al 18%. Ahora la rentabilidad está a un máximo del 2% y eso es una gran pérdida para nosotros”, consideró.

Asimismo, ponderó que la Gestora ha realizado inversiones en su primer año de funcionamiento por un total de Bs 20 mil millones y que las inversiones por las AFP en el mercado local y extranjero, continúan vigentes y son administradas por la Gestora desde su inicio de operaciones, aunque no informó sobre los montos.

A inicios de junio, la administradora pública anunció que realizó una operación de inversión en los mercados financieros internacionales, que le permitió obtener un monto de $us 250 millones. De ese monto, $us 200 millones fueron invertidos en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) en dólares, a tres años de plazo y a una tasa de retorno del 6,50 %. Los $us 50 millones restantes se invirtieron en bonos del Tesoro de Estados Unidos, instrumento de alta calidad crediticia mundial, a una tasa del 4,6 %.