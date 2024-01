Elon Musk cierra 2023 como el hombre más rico del mundo con un patrimonio de $us 232.000 millones

El fundador de X (antes Twitter), Elon Musk, sumó $us 95.400 millones a su fortuna en 2023, llegando a un patrimonio neto de $us 232.000 millones, según la lista de las 500 personas más ricas del mundo que elabora por la agencia de noticias Bloomberg.

Según la lista, al cierre de 2023 el patrimonio neto combinado de los 500 multimillonarios aumentó en $us 1.500 millones en 2023, frente a los $us 1.400 millones perdidos el año pasado, en buena parte gracias al auge de la inteligencia artificial.

El primer argentino que aparece en el ranking es Marcos Galperín, creador de Mercado Libre. Ocupa el puesto 359 con una fortuna personal calculada por Bloomberg en $us 7.120 millones, una mejora de $us 2.900 millones respecto a un año atrás.

Musk supera al presidente y director ejecutivo de la lujosa LVMH, Bernard Arnault, por más de $us 50.000 millones: el magnate francés ocupa el segundo puesto de la lista, con un patrimonio neto de $us 179.000 millones tras sumar este año $us 16.900 millones.

El creador de X se ha recuperado de su desbarranque del año pasado, cuando perdió $us 138.000 millones, indica el informe.

Musk, entre otras cosas, también es el presidente ejecutivo de la marca de automóviles Tesla y la empresa aeroespacial SpaceX, y sus ganancias de este año se han visto impulsadas por el éxito de ambas compañías.

La remontada de los multimillonarios está estrechamente vinculada al rendimiento de las acciones tecnológicas, que han alcanzado récords históricos en el mercado gracias al auge de la inteligencia artificial: la riqueza de los empresarios tecnológicos creció este año un 48 %, es decir, $us 658.000 millones.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ocupa el tercer puesto en el ránking con un patrimonio neto de %us 178.000 millones, y ha sumado a su cartera este año $us 71.300 millones.

El fundador de Microsoft, Bill Gates, es la cuarta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de $us 141.000 millones, seguido por un exconsejero delegado de la empresa, Steve Ballmer ($us 131.000 millones) y por el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ($us 130.000 millones).

Por su parte, la heredera de L'Oreal, Françoise Bettencourt Meyers (puesto 12), es la mujer más rica del planeta y la primera en poseer un patrimonio neto de $us 100.000 millones; su fortuna aumentó un 40 % este año, después de que las acciones de L'Oreal alcanzaran un máximo histórico.

En cuanto a las nacionalidades, en una lista dominada por Estados Unidos, destacan en los primeros puestos el mexicano Carlos Slim como el latinoamericano más rico (número 11, con $us 104.000 millones), seguido por el dueño de Zara, el español Amancio Ortega ($us 87.600 millones) y el mexicano Germán Larrea (número 39, con $us 35.800 millones).

