Emapa insiste en que hay maíz en abundancia y no descarta vender carne de pollo si el precio sigue subiendo

Ante el incremento del precio del pollo, el Gobierno anunció este martes que venderá este alimento si persiste esta situación. Desde hace una semana el sector avícola y porcinocultor decidió incrementar el costo de la carne de pollo y cerdo ante la escasez del maíz debido a la caída de la producción en el sur del departamento de Santa Cruz, la principal zona productora de este grano del país.



Este último aspecto no es tomado en cuenta por la administración del presidente Luis Arce Catacora. De hecho, el Gobierno ha emprendido una campaña mediática por medios estatales donde se asegura que el Estado abastece con su maíz a todos los productores pecuarios y por ende una elevación no se justifica. No obstante, según datos del sector agrícola y del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la oferta estatal apenas cubre el 10% de la demanda interna del grano.

El anuncio de la venta de la proteína animal fue realizado por el gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, según señala un reporte de la agencia ABI.

En entrevista con el canal estatal, Flores dijo que la compañía realiza estudios de costo y provisión de la materia prima, por lo que "no está descartado que Emapa intervenga en la comercialización de la carne de pollo si suben los precios”.

“En Emapa estamos haciendo un análisis técnico, bajo consultas con nuestras autoridades. Si sigue subiendo la carne de pollo, Emapa va a distribuir en sus tiendas este alimento; no está descartado”, declaró Flores.

Flores cuestionó que con el argumento de una “supuesta escasez” de maíz, los productores de pollo y cerdo buscan incrementar el costo de la carne, lo cual no es compartido por el Gobierno nacional, ya que como Estado se subvenciona la dotación de este alimento al sector pecuario.

“Se incrementó la entrega de maíz de 30 a 58 toneladas al sector avicultor y de 30 a 45 toneladas al sector porcinocultor con la finalidad que ellos mantengan el precio estable de la carne de pollo y cerdo”, refirió el titular de Emapa.

Acotó que diariamente se despacha, desde los silos de Emapa, entre 1.000 a 1.200 toneladas de maíz al sector pecuario nacional, por lo que no hay razón para incrementar el costo del precio de la carne de pollo y cerdo.

Realidad

Sin embargo, el domingo el presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor) Mario Moreno señaló que la fuerte sequía en el sur de Santa Cruz malogró el 80% de la producción estimada en esta región.

El productor dijo que, para este año, se esperaba una cosecha de 600.000 toneladas de este grano, pero por la fuerte sequía la producción solo llegará 200.000 toneladas, por lo que este año habrá un déficit de 400.000 toneladas.

Detalló que en la zona de Monteagudo y Muyupampa hay un daño de 70% de la producción y en el sur en Machareti un 80% y en Tarija un 40 a 60%.

