Emapa niega falta de provisión a avicultores y afirma que tiene 76.000 toneladas de maíz

Escucha esta nota aquí

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) dice que cuenta con 76.000 toneladas de maíz para abastecer a los avicultores, lecheros y porcinocultores. La estatal respondió así al reclamo que hizo la Asociación de Avicultores de Santa Cruz denunciando la escasez del producto.

Franklin Flores, gerente de Emapa, dijo que la provisión de maíz es para pequeños, medianos y grandes productores avícolas, lecheros y porcinocultores.

Sin embargo, ante la pregunta sobre el atraso en la entrega, indicó que tuvieron una reunión con los avicultores y descubrieron que había personas que no son productores y estaban comprando el maíz de manera irregular, que no se dedicaban al sector y fueron derivados al Ministerio Público. Debido a ello determinaron una carnetización y registro de los productores.



“Emapa garantiza la provisión a los productores en los silos y tiendas. Se entrega al productor o a un tercero con la documentación requerida. Se ha decidido la no venta a los intermediarios”, precisó.

Consultado sobre por qué los avicultores reclaman que no les entregan el producto, pese a que pagaron con anticipación, Flores dijo que están entregando con la guía de movimiento del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Además menciona que en una reunión prevista para mañana van a aclarar la situación para evitar susceptibilidades.



Sobre la pérdida de registros de solicitudes en Emapa, como indicaron desde ADA, Flores dijo que es una empresa seria y están en la obligación de administrar los bienes de acuerdo a parámetro.