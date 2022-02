Empresa Pluspetrol dejará de operar en Bermejo luego de 32 años y cívicos exigen mayor información

Escucha esta nota aquí

Pluspetrol, empresa petrolera con sede central en Buenos Aires (Argentina), dejará de operar en el pozo X44 en el municipio de Bermejo (Tarija) desde el 8 de marzo próximo, se anunció oficialmente.

Ejecutivos de la firma anoticiaron su salida de territorio tarijeño el martes en un encuentro con la dirigencia del movimiento cívico tarijeño después de más de 30 años.

Pluspetrol inició sus operaciones en Bolivia en octubre de 1990 en el área Bermejo, donde instaló una planta de tratamiento de gas natural y construyó un gasoducto de 12 pulgadas de diámetro para exportar al mercado argentino de los yacimientos profundos del pozo X44.

El presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Adrián Ávila, afirmó que los ejecutivos de la empresa hicieron conocer la fecha de transferencia de los activos a YPFB, sin explicar detalles sobre los contratos de operación.

"No informaron nada. Fue una falta de respeto a Bermejo y Tarija, no hablaron si cumplieron los contratos, ¿en qué porcentaje cumplieron y cómo están entregando?. No sabemos", lamentó Ávila, en referencia a la reciente reunión breve.

Ante esta situación, el dirigente cívico indicó que la institución enviará una petición de informe al representante de Tarija en el directorio de YPFB y acudirá a los parlamentarios del oficialismo y opositor para que exijan más información a Pluspetrol.

El Comité Pro Intereses pretende conocer en qué condiciones deja el pozo X44 y se realizará la transferencia de activos a YPFB.

"Especialistas del área nos dijeron que Pluspetrol tenía contrato para perforar tres pozos y solo se sabe del X44. Entonces se busca saber si cumplió o no con ese contrato", expresó Ávila.

