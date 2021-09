Empresa Siderúrgica del Mutún exportó 60.000 toneladas de hierro entre enero y agosto de 2021

Escucha esta nota aquí

El presidente ejecutivo de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Jorge Alvarado, informó que hasta agosto de la presente gestión se exportaron cerca de 60.000 toneladas métricas de hierro.

El precio del hierro es fluctuante en el mercado internacional, por lo que las ventas se realizaron entre los $us 24 y los $us 32 por tonelada. Con estos valores, el ingreso promedio que generó la ESM suma al menos $us 1,4 millones.

Alvarado precisó, además, que la producción de mineral en la ESM es aún muy pequeña y en la actualidad llega a las 10.000 toneladas métricas al mes, debido a que en el yacimiento se trabaja con chancadoras antiguas que operan a diésel.

Para mejorar la producción, según sostuvo a la agencia ABI, se trabaja para la incorporación de nueva tecnología que funcione con energía y permita una producción anual de 1,2 millones de toneladas al año.

El objetivo es cubrir la demanda que necesite la futura planta siderúrgica que serán de unas 800.000 toneladas y de paso tener un excedente para seguir exportándolo.

El titular del ESM remarcó que se precisa subir la producción de hierro a cuatro millones de toneladas métricas, para que el complejo siderúrgico que estará conformado por cinco plantas produzca un millón de toneladas métricas de acero.

