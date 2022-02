Empresa Venqis ya realizó un trabajo para YPFB en febrero de 2021 por $us 37.462

Escucha esta nota aquí



El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, señaló que la empresa panameña de comunicación Venqis nunca suscribió contrato alguno con el gobierno boliviano. Sin embargo, en febrero de 2021 fue contratada de manera directa para realizar la campaña denomina da Diésel renovable, y según documentos a los que accedió EL DEBER, el 20 de abril le pagaron la suma de $us 37.462.

La firma extranjera es manejada por el brasileño Andre Golabek, quien colaboró en la campaña presidencial de Luis Arce. Ahora busca ser contratada por YPFB Chaco (la empresa en la que trabajó Luis Marcelo Arce, el hijo del presidente), para generar una campaña de comunicación que buscara convencer a la población sobre la exploración de gas en un área protegida Astillero X1 de Tarija. Efectivamente, ese contrato no se suscribió.

Los medios abordaron a Dorgathen para aclarar esta situación. “No tenemos un contrato firmado con la empresa Venqis. No se le ha pagado nada. Evidente

mente como se mencionaba, en YPFB como en cualquier institución hay un tema de comunicación y justamente este tipo de convenios nos va a permitir contar con comunicadores que vengan de las universidades, gente que nos pueda ayudar con este tema”, aseveró.

Sin embargo, el presidente de YPFB fue más allá y señaló que Venqis nunca tuvo relación contractual con la empresa estatal ni con el gobierno boliviano. Los medios insistieron con la pregunta sobre si es que Venqis había hecho algún trabajo anterior, y la respuesta fue tajante. “No, nunca”.



Sin embargo, los documentos muestran que la empresa ya prestó servicios a la estatal petrolera.

YPFB Chaco pagó a Venqis $us 37.462 por un spot, tres cuñas y una animación. El trabajo se realizó; sin embargo, no existe una licitación en la que hubieran participado otras empresas. Se adjudicó directamente.

La empresa Venqis, además, no realizó la producción por sus propios medios, sino que subcontrató servicios de productoras bolivianas.

Este medio accedió a la cotización de Naira, productora de contenidos, que al final realizó el trabajo. El costo de esta pieza alcanzó los $us 18.570. El equipo de producción, de 11 personas, demandó un costo de $us 10.120. Los personajes figurantes y extras, $us 950; el equipo técnico para realizar la producción, $us 3.040.

La producción, el traslado y las medidas de bioseguridad, $us 4.460. En la propuesta se incluye un ítem de impuestos, que suma (al 22%), 4.085, 40, lo que elevó el costo final a $us 22.655,40.



“Unidos somos la fuerza que transforma Bolivia”, es el slogan de la producción audiovisual. El spot tuvo una duración de 52 segundos. El guion de Venqis señala que tiene como objetivos “generar expectativa sobre el inicio proyecto del Diésel Renovable, posicionar el proyecto como una forma de transformar Bolivia en un país a la vanguardia, pionero en esta industria y que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Convertir el proyecto en una celebración y gran colaboración a nivel nacional y generar una ola de apoyo popular hacia el proyecto, YPFB y el gobierno”.

Se ve a un camión de YPFB que viaja por distintos puntos del país e interactúa a su paso con personas. “Con el recorrido en vehículo estamos proyectando el camino y proceso colaborativo que se necesita para la producción del Diésel Renovable y, a la vez, estamos proyectando el futuro de una Bolivia que se moverá con energía verde, generando una mejor calidad de vida para su gente; un mejor futuro que se refleja en los rostros sonrientes de quienes aparecen en el video”, justificó la empresa panameña en su guion técnico.

Complementó que al incluir a los distintos actores “se transmite un mensaje inclusivo que de manera inconsciente genera un sentido de pertenencia que contribuye a lograr el apoyo popular que es nuestro objetivo”.

En la animación, que por su parte tiene una duración de 17 segundos se anuncia que Bolivia será la primera en contar con plantas de biodiesel, y explica los alcances, el costo, el tratamiento y procesamiento del biodiesel, para generar un combustible de bajo nivel de contaminación, ahorro y alta generación de empleos y reactivación.



