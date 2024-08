Empresarios e industriales están en emergencia ante posible control de dólares

La reanudación de la reunión Gobierno-empresarios estará condicionada por dos posturas disímiles. La del Ejecutivo apostará por instalar y convencer de que el control de los dólares generados por las exportaciones privadas es la mejor medida para contar con la divisa extranjera, mientras que, el sector privado buscará anular esa propuesta y remarcar que la misma sería nefasta para la economía boliviana.



En este escenario el empresariado y los industriales se declararon en emergencia. Así la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) mediante un comunicado remarcó que este tipo de propuestas provocan más incertidumbre, zozobra y preocupación en los agentes económicos que aportan a la economía del país y a su vez agravar la ya delicada situación.



“Una media como la que plantea la COB generaría la destrucción del aparato productivo y provocaría la debacle del sistema exportador”, remarcó la institución a la vez de demandar al Gobierno que las propuestas para hacer frente a la economía se deben hacer en un contexto de seriedad y responsabilidad.



Un empresario, quien prefirió guardar su nombre en reserva, indicó que “el Gobierno está más radical que nunca” y sostiene la urgencia de implementar la medida de control “para que aparezcan los dólares” en el país.



“El Gobierno quiere el control total de las divisas. Ese es el tema, desafortunadamente, todos estamos preocupadísimos, hemos salido histéricos de esa reunión”, dijo un segundo empresario, quien también prefirió no revelar su nombre para no entorpecer un futuro acuerdo.



En la exposición que realizó el Ejecutivo -relataron- se endosó la responsabilidad de la actual situación de Bolivia a la pandemia, a la guerra en Ucrania, las malas políticas del anterior Gobierno (de Evo Morales), la falta de aprobación de créditos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero la explicación que más incomodó fue que el déficit de la balanza comercial se debe a que “el sector privado importa más de lo que exporta”.



“Al final, el presidente hizo propuestas bastante descabelladas, en el tema divisas: crear un Comité de Divisas, el cual sería público-privado, que tendría la función de establecer las prioridades de entregar los dólares a los importadores, una vez que se ingresen las divisas, supuestamente, a través del Banco Central. Como eso es un control de divisas, aunque exista un comité mixto, la propuesta es inaceptable”, dijo uno de los empresarios.



Danilo Velasco, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), dijo que todo el sector exportador se ha declarado en emergencia tras la propuesta del Gabinete Social para que se controlen las divisas que ingresen por las exportaciones.



En esa línea, el sector exportador alertó que estas medidas planteadas, como el control de divisas no es una solución, más al contrario generarían una caída bruta en las exportaciones, ocasionando el cierre de empresas, desempleo e informalidad.



Sobre la reunión prevista de los empresarios y el Gobierno, que hoy, viernes, a las 16:00 se reanudará tras el cuarto intermedio, Velasco confirmó la presencia del sector exportador en el encuentro, donde se espera que pueda haber un consenso.



“Nosotros siempre hemos indicado que el diálogo, el trabajo conjunto y las alianzas público-privadas, son el único mecanismo para que podamos salir de esta situación. No estamos de acuerdo con el control de divisas y esperamos seguir concertando soluciones ante la situación que estamos atravesando”, indicó el titular de los exportadores.



Por su parte, Osvaldo Barriga, vicepresidente de Caneb, agregó que este tipo de medidas, propuestas por los sectores afines al Gobierno del MAS, se intentaron aplicar en países como Venezuela y Argentina, pero lo único que han hecho fue ahuyentar a las industrias y llevar a las empresas a una debacle económica.



“Control de divisas puede verse reflejada negativamente primero en una reducción de las exportaciones en el mediano plazo. Segundo, afectando a los productores porque esas personas que acopian productos y que producen la tierra, no van a estar en condiciones de recibir los pagos que corresponden. Este tipo de medidas lo único que hacen es entorpecer y no generan una mayor producción de divisas, el control de las mismas empobrece más al país y generan más burocracia”, dijo Barriga y agregó que este el control de la divisa extranjera va a restringir el desarrollo y el crecimiento de las mismas, cuando lo que se debería apostar es crear más divisas exportando.



Otro sector preocupado por esta coyuntura son los industriales que mediante un comunicado se declararon en “estado de extrema alerta” y además anunciaron el colapso del aparato productivo industrial.



“La Cámara Nacional de Industrias (CNI) se declara en “estado de emergencia nacional” y anuncia un colapso del aparato productivo industrial, si se aprueba la medida de control de divisas que solicitó la COB al Gobierno, en oportunidad de realizarse el Gabinete Social el pasado 13 de agosto”, señaló la CNI.



Según los industriales, “rechazan la propuesta de control de divisas. De ser aprobado ocasionará una paralización y descalabro total de la producción en los nueve departamentos del país, con el consiguiente desabastecimiento de bienes en la mesa de los bolivianos y el incumplimiento de los contratos de exportación industrial”.