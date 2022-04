Empresarios piden un mejor modelo: biotecnología, gasto público racional, libertad para exportar y atracción de inversión son los ingredientes

Escucha esta nota aquí

El modelo económico del Gobierno ya es del pasado, dijo Fernando Hurtado, presidente reelecto de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), durante su posesión. Ese sentir tiene otros seguidores.

Así, Jean Pierre Antelo, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, sostuvo que el discurso del presidente de Cainco refleja el sentir de miles de empresas familiares que a pesar de todo el esfuerzo, aún no sienten la recuperación económica.

Antelo remarcó que el mundo se paralizó con la pandemia, y las dificultades económicas y políticas acentuaron la crisis en nuestro país. Se terminó el ciclo de bonanza económica y las políticas públicas deben adecuarse a la nueva normalidad.

De acuerdo con el empresario, en Bolivia, el 2014 fue el punto de inflexión luego de cinco años de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en ese año la inversión pública fue de $us 4.507 millones y las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron un récord de $us 15.123. Los ingresos por hidrocarburos superaron los $us 6.000 millones, hoy no llegan a la mitad, hizo notar Antelo.

“Un ejemplo de la necesidad de cambiar el modelo económico es el tema del doble aguinaldo que fue promulgado en noviembre del 2013, un período de bonanza económica cuando el crecimiento del PIB estuvo cerca al 7%, hoy la realidad es otra y necesita ser revisado”, observó Antelo.

Germán Molina, analista económico, subrayó que el modelo Social, Comunitario, Productivo del MAS, que entró en vigencia en 2006, duró hasta 2013, apoyado por los buenos precios de los productos que el país exportaba, que generó un aumento en el gasto público y un Estado metido en todo lo relacionado a la economía.

Molina puntualizó que ese modelo que se hace cargo de todos los gastos sociales, que hace crecer las expectativas de la población, ya no puede seguir vigente, debido a que hay menos recursos disponibles y para conseguir algo se recurre al endeudamiento interno y externo.

El economista, Jaime Dunn, indicó que el modelo Social, Comunitario, Productivo del Gobierno vino con una fecha de vencimiento: 2014. Un año donde empieza a terminar la bonanza económica, pero se mantiene y sube el gasto público.

¿Qué modelo económico proponer?

Antelo sostuvo que la frase de Hurtado “necesitamos es un Estado amigo de la libre iniciativa, de los emprendimientos y empresas familiares, que aliente la generación de empleo, que facilite la creación de valor y de riqueza”, todo esto resume el sentir del sector empresarial.

Se necesita un Estado que construya en base a la complementariedad publico-privada. Un modelo económico que incentive emprender y generar fuentes de empleo sin fiscalizaciones excesivas y multas desproporcionadas, analizó el empresario.

Para Antelo el camino a seguir es la búsqueda de mercados y fortaleciendo lo hecho en Bolivia, pero alerta que no se podrá alcanzar mientras se continúe con la política de las restricciones, ya que a su criterio todas están medidas solo castigan al que arriesga e invierte, y destruye el empleo formal.

“Un país mejor necesita eliminar la burocracia, incentivar la inversión nacional y extranjera, suscribir acuerdos comerciales, aprovechar la biotecnología, apoyar la competitividad”, dijo Antelo.

Molina ve una alternativa en la Economía Social de Mercado, un modelo donde el Estado reduce su participación y se limita a regular y generar las condiciones para que los privados pueden invertir, generando nuevos sistemas productivos donde el uso de la tecnología y la biotecnología aumente la producción.

El analista sostuvo que este modelo esta vigente en Alemania y por lo visto a ese país no le fue mal, porque tienen un Estado regulador con reglas claras que, para avanzar, apuesta por el diálogo con los empresarios, mientras que "en nuestro país pasa todo lo contrario".

Dunn considera fundamental para un nuevo modelo económico, el reducir el déficit fiscal, trabajar por nuevos y más mercados, liberar de cupos al comercio internacional y brindar seguridad jurídica para ser un país atractivo para los inversores.

“Usar la biotecnología, aumentar la producción de biocombustible, junto a una revisión de las leyes laborales y del sistema tributario, son tareas que se deben realizar, si se busca seguir avanzando con un nuevo modelo económico”, precisó Dunn.