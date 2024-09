Empresarios privados: con medidas correctas, la exportación sería de 5.000 millones de dólares

Fuentes empresariales remarcaron que se busca “culpar a los privados por la falta de dólares, pero no se dice nada de los cupos de exportación, de la resistencia de usar biotecnología y de la ausencia de seguridad jurídica. El Gobierno no ofrece un buen clima de negocios y luego se lamenta de que hay menos dólares”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023, las exportaciones no tradicionales, aquellas ligadas a la agroindustria, sumaron poco más de $us 1.500 millones, un valor que de acuerdo a empresarios del sector oleaginoso se podría pasar a $us 3.000 millones hasta 2028 y llegar a los $us 5.000 millones.