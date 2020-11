Empresarios se declaran en estado de indefensión frente al auge del contrabando

Escucha esta nota aquí

El empresariado de Tarija se encuentra en estado de indefensión del contrabando masivo de productos alimenticios y bebidas alcohólicas que se internan por los pasos fronterizos con Argentina.



A pesar de estar cerrada la frontera, la mercadería ingresa por vías ilegales debido a que tienen un menor costo económico en localidades fronterizas del país vecino, ya que en Yacuiba, Bermejo y Villazón rige el dólar “blue” que significa que 100 pesos argentinos equivalen a Bs 4 en la actualidad.



El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT), Marcelo Romero, lamentó que estén en situación de indefensión debido a la dejadez de las autoridades nacionales, departamentales y municipales que no se preocupan por una lucha frontal contra el contrabando.



Romero pidió un control real y efectivo en los pasos fronterizos para evitar el ingreso masivo de productos alimenticios y bebidas alcohólicas que se comercializan a bajos precios en los mercados de abasto.



“Emplazo a las autoridades a ponerse al frente y luchar contra el contrabando”, desafió el empresario.



El gerente general de la Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas (ANIV), Ricardo Ortuño, exhortó a que ahora les apoyen con hechos y no los dejen en indefensión.



Según Ortuño, las ventas de vinos y singanis de las bodegas se redujeron en más de un 60% en los últimos seis meses, al punto que la producción del 2019 y 2020 se encuentran estocadas en sus almacenes.



“No se venden por la competencia desleal de las bebidas alcohólicas que ingresan de contrabando, que tienen un menor costo a los precios de las empresas vitivinícolas”, expresó.



En la vendimia 2021, se prevé que el sector deje de comprar un 60% de uva a los productores vitivinícolas si no repuntan las ventas en los siguientes meses.



La ilícita actividad no solo afecta al sector vitivinícola, sino también a las pequeñas y medianas empresas de lácteos, cárnicos y producción de cervezas.



El estudio socioeconómico de la cadena de uvas, vinos y singanis menciona que anualmente se internan bebidas alcohólicas por un valor estimado de $us 66 millones y el 29% ingresa desde Argentina.