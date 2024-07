Empresarios se encuentran en emergencia por avasallamientos y denuncian que bloqueos costaron tres años del PIB

El problema se potencia cuando de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) detalla que, en los últimos 14 años (2010 al 2023), se realizaron más de 2.400 bloqueos en carreteras en el área rural y urbana del país, lo que equivale a la pérdida de producción de tres años del Producto Interno Bruto (PIB), que en 2023 fue de alrededor de $us 45.000 millones.

De acuerdo con los cálculos de la CNI, las pérdidas por bloqueos superan, a escala nacional, los $us 50 millones por día, y los avasallamientos de tierras vulneran el derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política del Estado, generando un estado de “zozobra” entre los empresarios que apuestan por el país.

Los avasallamientos

Confeagro hace notar que el ilícito no solo afecta a predios privados, sean pequeños, medianos o grandes, sino también a tierras de dominio público que, por lo general, son áreas estratégicas para mantener el equilibrio del ecosistema y la sobrevivencia de las futuras generaciones.

“Pedimos que la pesadilla de los avasallamientos termine de forma inmediata, que nuestras autoridades competentes sienten un precedente definitivo contra esta ilegalidad con las respectivas sanciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para que no se vuelvan a repetir. Solicitamos a todas las autoridades competentes en esta temática, hacer eco de las palabras del presidente del Estado de “no tolerar avasallamientos, ni tráfico de tierras". Hoy es el momento de parar de forma definitiva este flagelo, porque los avasallamientos tienden a multiplicarse y ser cada vez más violentos y han demostrado que son capaces de pasar incluso por sobre la vida de las personas”, observa la Confeagro.

Roca lamenta que estos problemas no se hayan podido solucionar en anteriores convocatorias, a esta instancia, debido a que el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no ha aparecido a las mismas, situación por las cuales no se ha podido instalar hasta el momento la CAD.