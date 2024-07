Empresarios ven que activos digitales mejorarán sistema de pagos para “mover el comercio”

La medida fue autorizada con la Resolución de Directorio N°084/2024 del 25 de junio, que dejó sin efecto la Resolución de Directorio N° 144 del 15 de diciembre de 2020, que prohibía a las “entidades financieras el uso, comercialización y negociación de criptoactivos en el sistema de pagos nacional, por no constituirse estos en moneda de curso legal en el país”.

No obstante, en Bolivia la única moneda de curso legal es el boliviano, conforme a la Ley 901 de 28 de noviembre de 1986.

Un activo virtual no es una moneda de curso legal, no es efectivo y no existe obligación, por parte de la población, para recibirlos como medio de pago, por lo que los riesgos inherentes al uso y comercialización de los mismos serán asumidos por los usuarios.