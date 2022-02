Empresas de YPFB logran ventas por $us 1.650 millones en 2021

Escucha esta nota aquí

El grupo de empresas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) logró ventas por $us1.650 millones en 2021 en toda la cadena de valor de la industria de gas y petróleo, desde la exploración, la producción, transporte por ductos y poliductos, refinación, almacenaje y generación eléctrica a partir del gas natural- Así lo informó el vocero de YPFB Casa Matriz, Juan Carlos Ortiz.

YPFB Casa Matriz cuenta en su estructura con seis empresas filiales y dos subsidiarias en Bolivia. Además, a través de su filial YPFB Transporte, la estatal posee dos subsidiarias en Brasil, una a través de la cual detenta el 19,88% de participación accionaria en la Transportadora Brasileña Gasoducto Bolivia-Brasil (TBG), empresa que realiza transporte de gas entre Corumbá y Porto Alegre, atravesando desde el sur hasta el oeste del territorio brasileño.

Esta participación accionaria se alcanzó a través de la compra de acciones por 8% adicional el año pasado, por aproximadamente $us 38 millones, recuperando la participación inicial que YPFB poseía en esta empresa, la que fue diluida en los tiempos de la capitalización.

La otra empresa es YPFB Energía do Brasil que tiene proyectado participar de la comercialización mayorista de gas natural en el futuro.

Al respecto, Ortiz explicó que las filiales y subsidiarias en Bolivia se regulan por el Código de Comercio, el cual específica que el Directorio es la instancia de conducción estratégica y de control de la gestión de cada una las empresas, debajo de la junta de accionistas.

Por ello, el grado de responsabilidad que asume cada director, como en cualquier Sociedad Anónima, es importante, ya que está en sus manos la gestión estratégica y el control a la gestión integral de la empresa para conseguir importantes resultados como los alcanzados el 2021.

Ortiz indicó además que los directorios de cada empresa filial o subsidiaria de YPFB los conforman profesionales y delegados laborales que son expertos en el área hidrocarburífera. Pero también explicó que existen directores que no trabajan precisamente en Casa Matriz ni en sus empresas.

Ortiz detalló que cuando un director trabaja en Casa Matriz o alguna empresa afiliada a subsidiaria, no recibe ningún reconocimiento monetario adicional por ejercer esa función; sin embargo, cuando la autoridad no es funcionario de la estatal ni de ninguna de sus compañías, se le reconoce un pago de Bs 10.500 por su participación en una o más reuniones que se realicen en un mes. En este caso, si no se lleva a cabo ninguna reunión, entonces el director no percibe ningún monto.

Al respecto, el vocero señaló que existen 56 cargos de directores y síndicos entre las empresas filiales y subsidiarias de YPFB, de los cuales 18 reciben dicha remuneración por su participación en reuniones.

En ese sentido, explicó estos cargos pueden ser designados en algunos casos por socios del exterior del país, que designan directores y síndicos por la minoría en YPFB Andina y Gas Transboliviano GTB. En ese marco, cinco de los 18 directores que perciben ingresos por asistir a estas reuniones fueron seleccionadas por esa modalidad.

La labor de todas estas personas está enfocada en maximizar el beneficio de las compañías que representan, en el marco del respeto de todos los grupos de interés en torno de cada empresa (clientes, proveedores, trabajadores, órganos de regulación y comunidades donde realizan sus labores).