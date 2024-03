En 2023, YPFB facturó $us 2.387 millones por venta de gas, ¿fue más o menos que en 2022?

Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre enero y diciembre de 2023, se facturó unos $us 2.370 millones por la venta de gas natural a Brasil, Argentina y al mercado interno, es decir $us 1.013 millones menos en relación con 2022, cuando las exportaciones generaron $us 3.400 millones.