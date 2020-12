En Argentina 16 petroleras ofertan gas para suplir importaciones

Escucha esta nota aquí

Al menos 16 empresas productoras en Argentina, tanto nacionales como multinacionales, participaron ayer en la apertura de sobres para adjudicarse la oferta de volúmenes de gas natural destinado a incrementar la producción y sustituir las importaciones, informó la Secretaria de Energía de ese país.



Las ofertas, según el reporte oficial, estaban en torno a los 70 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) del bloque base previsto y los precios variaron entre un mínimo de $us 2,40 y un máximo de $us 3,66 el millón de BTU.



La licitación pública fue lanzada por el Gobierno argentino en el marco del Plan Gas.Ar para generar un ahorro fiscal superior a los $us 2.500 millones y promover inversiones de aproximadamente $us 6.500 millones en los próximos tres años, a través de una sinergia sinergia público privada.



Tras la presentación de ofertas, una comisión de la Secretaría de Energía se encarga de evaluar para concluir su trabajo el 15 de este mes con la adjudicación a las empresas productoras.



Argentina puso en marcha el Plan Gas.Ar para revertir la caída de la producción registrada en los últimos años, evitar cortes de suministro y sustituir importaciones de combustibles alternativos (GNL y líquidos) por un monto de $us 9.300 millones.



El objetivo también es generar certidumbre de largo plazo en los sectores de producción y distribución de hidrocarburos, además de otorgar previsibilidad en el abastecimiento a la demanda prioritaria y al segmento de generación eléctrica de fuente térmica.