En caso de bloqueos o paros cívicos, Emapa obligará a pecuarios que apoya a entregarle su producción “a precio justo”

“Para avalar estas decisiones, en perjuicio de todo el sector pecuario, no solo del cruceño sino del nacional, recurren a agrupaciones minoritarias del sector avícola, afines o funcionales al Gobierno, que no tienen personería jurídica y, por ende, no sabemos a quiénes representan”, afirmó el presidente de la Asociación de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro.