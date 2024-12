En Concepción, productor que no actualice su población bovina será bloqueado

A cuatro días para que concluya la segunda actualización de población bovina en el departamento de Santa Cruz, apenas un 25 por ciento de los productores ganaderos de Concepción cumplieron con esta obligación.



Finalizada la campaña, el 14 de diciembre, los que no hayan actualizado su hato, serán bloqueados y no podrán realizar ningún movimiento de ganado, afirmó, Juan Gabriel Castillo, representante del Senasag en Concepción.



“Los perjudicados serán ellos mismos. No entiendo, cual es el motivo para esta baja respuesta de los productores. Esta campaña es muy importante porque en base a estos resultados se contabiliza la población de ganado en el departamento y se programan las campañas de sanidad animal”, explicó.



Lo único que deben hacer los productores es acudir a la Asociación de Ganaderos de su jurisdicción y llenar un formulario con información detallada de su ganado, por grupo etario. Incluso, se está utilizando la banca móvil para facilitar el registro.



En este sentido, Castillo hizo un llamado a los productores no esperar el último día para registrar su ganado y arriesgarse con una posible sanción. “Estamos atendiendo hasta las ocho de la noche todos los días”, agregó.