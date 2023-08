En el primer semestre, las compras de combustible superan en $us 354,1 millones a las ventas de gas

De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE), de enero a junio de este año las ventas externas de gas acumularon $us 1.070,9 millones, un 33% menos que las compras externas de combustibles y lubricantes, que sumaron $us 1.425 millones.

El déficit en la balanza energética se comenzó a vislumbrar en 2021, luego de que las compras externas alcanzaran los $us 2.211,4 millones, un monto apenas por debajo de los $us 2.233,3 millones que se obtuvieron por la comercialización de gas al exterior. Ya en 2022, el fenómeno se consolidó, al ascender las importaciones a $us 4.319,7 millones en tanto las exportaciones acumularon $us 2.973,4 millones, según los reportes del INE