En medio de demandas y escasez de dólares, Arce dice que su "gobierno no puede estar en crisis" porque está "industrializando al país"

El Gobierno reafirma su discurso de estabilidad económica. Durante un acto de inauguración de la Planta de Almacenamiento y Transformación de Cereales en Viacha, La Paz, el presidente Luis Arce Catacora, aseguró que su gestión no está en crisis p orque está realizando proyectos para la industrialización del país.

Desde comienzos de año el país vive una escasez de dólares que dificulta el desarrollo de todos los sectores económicos que han tenido que aumentar sus costos producción ante la falta de las divisas. Esto afectó al sector farmacéutico que no puede adquirir insumos para producir medicinas.

“Crisis económica era lo que ellos se enfrentaban por no hacer caso al pueblo, por no hacer las cosas que el pueblo necesita, en cambio, nuestro Gobierno no puede estar en crisis, porque estamos obedeciendo, estamos construyendo el país, estamos industrializando el país”, dijo Arce.