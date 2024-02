En medio de escasez de dólares y pérdidas millonarias por bloqueo, Fitch rebaja calificación de Bolivia a 'CCC' y Gobierno refuta a consultora

Malas noticias para el país. La consultora internacional Fitch Ratings rebajó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera de largo plazo de Bolivia a 'CCC' desde 'B-'. Fitch normalmente no asigna perspectivas a soberanos con una calificación de 'CCC+' o inferior. El Gobierno boliviano rechazó este informe.

Actualmente, incluso los bancos han restringido la entrega de divisas al no contar en cantidades suficientes para atender la demanda del público.

“Los bancos tienen entre $us 244 y $us 250 millones. No se puede entregar todo de golpe”, indicaron fuentes del sector financiero a EL DEBER.