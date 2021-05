En Montero la Aduana realiza decomisos por valor de $us 55.000

Escucha esta nota aquí

Producto de una denuncia, la Aduana Nacional, realizó un operativo en la localidad de Montero (Santa Cruz) confiscando distintos productos por un valor aproximado de unos $us 55.000.

Karina Serrudo, presidente de la Aduana, detalló que la mercadería comisada es de origen argentino y brasileño. "Son alimentos y cervezas, los principales productos comisados. Productos que dañan la industria nacional", explicó Prado.

La funcionaria remarcó que los controles fronterizos y en los aeropuertos seguirán; se van a intensificar para evitar este tipo de ilícitos.

Prado remarcó que por este operativo no hay personas detenidas, debido a que el valor por los tributos omitidos no superan las 200.000 Unidades de Fomento de Vivienda (UFVs), cifra que representa cerca de $us 69.000.