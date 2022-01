En su despedida de SoftBank, Marcelo Claure destaca su influencia en las inversiones de Latinoamérica

​Por Walter Vásquez

Marcelo Claure, uno de los bolivianos más exitosos del mundo, confirmó su salida de SotfBank con una carta que detalla algunos de los éxitos más importantes de la compañía de inversione en el mundo, la influencia positiva que tuvieron sus inversiones en la transformación del emprendimiento y el capital de riesgo en América Latina, y el anuncio de nuevos proyectos.

La carta se difunde luego de que el diario estadounidense The New York Times informara que Claure dejaba el cargo de Director de Operaciones del conglomerado japonés tras una disputa sobre una posible compensación de $us 2.000 millones que el boliviano habría pedido por el desarrollo de WeWork y haber logrado la alianza entre Sprint y T-Mobile.

“Dejo SoftBank con la confianza de saber que hemos logrado todos los esfuerzos que inicialmente me propuse realizar allí, y algo más”, escribió el empresario.

Claure se unió a SoftBank en 2013, luego de que la multinacional adquiriera Brightstar, la compañía de servicios y distribución inalámbrica del boliviano que llegó a convertirse en la más grande del mundo en su sector y en la empresa de propiedad hispana más grande en la historia de Estados Unidos (EEUU), con ingresos superiores a los $us 10.000 millones.

Su mensaje:

I’m overwhelmed with all the kind messages these past 24 hours. My 9 years at SoftBank have been remarkable.



It’s impossible to put in words how grateful I am for everyone who has been part of this journey, but here is my best attempt to say THANK YOU🙏 https://t.co/M3ZfW0mA2i pic.twitter.com/uwwRlLa2dE