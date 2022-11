En su informe de gestión Arce no hace referencia a las reservas internacionales, ni a los pagos que se vienen por la deuda externa

En este sentido, las RIN de enero a septiembre de 2022 disminuyeron un 20%, y pasaron de $us 4.753 millones a $us 3.844 millones.

El analista remarcó que el jefe de Estado no se detuvo para explicar que a partir 2023, 2024 y 2025,2026 y 2027, el país ya tiene que ir pagando Bonos Soberanos, pero con los niveles de las RIN, según Molina, el país no podrá cumplir con sus obligaciones y tendrá que renegociar las condiciones con los acreedores internacionales.

Para el abogado Jhonny Nogales la situación de las RIN se muestran peor a cuando Arce asumió a la presidencia y critico que las mismas están en $us 5.500 millones, cuando en la actualidad hay menos de $us 1.000 millones en reservas líquidas, es decir, disponibles de inmedidato.

Para el economista Jaime Dunn, la lectura de cifras, que no refleja la realidad, la pudo hacer un viceministro y no el presidente del país que ante un escenario de conflicto tenía la gran oportunidad de enviar un mensaje de conciliación y de realizar una orden política para que el censo se realice en 2023.

Dunn criticó que a pesar de todas la cifras dadas a conocer, las mismas no explican cómo está realmente el país , y a manera de ejemplo, hacer notar y se pregunta si los más de 2.000 comisos realizados por la Aduana, que da a conocer Arce, erradicaron o disminuyeron el contrabando.

“También hubo datos tendenciosos contra la administración de 2020, como el de la letalidad del covid-19 que era del 6,2% y decir que se lo bajó al 0,2% no es honesto, pues en 2020 en el mundo todavía no había vacunas. Entonces jugar con las cifras no es lo más adecuado”, critico Dunn.