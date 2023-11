En tres años, el sector petrolero ha invertido en Bolivia $us 1.227 millones

De la inversión total mencionada en el período 2021 hasta agosto de 2023, $us 423,68 millones, se invirtieron en actividades de exploración, $us 313,86 millones en tareas de explotación, $us 166, 61 millones en distribución, $us 128,27 millones en transporte, entre otras inversiones menores en los eslabones de la cadena productiva del sector de hidrocarburos.