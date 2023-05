En tres meses, los ahorros depositados en el sistema financiero se redujeron en Bs 8.796 millones

Un reporte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) señala que las captaciones del público a marzo de 2023 alcanzaron los $us 29.156 millones, registrando un crecimiento del 0,9% en los últimos 12 meses, por un monto equivalente a $us 269 millones. Sin embargo, en relación a diciembre de 2022, los depósitos cayeron en $us 1.307 millones, de los cuales el 92% correspondió a moneda nacional.