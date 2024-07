Escasez de diésel genera filas en Sucre y Cochabamba; en Santa Cruz, no todos los surtidores tienen el combustible

En la capital del país la escasez de diésel pone en emergencia al transporte pesado , la misma situación se repite en Cochabamba, mientras en Santa Cruz, no en todos los surtidores ofrecen el combustible.

El dirigente lamentó que otra vez se tenga que lidiar con la escasez de combustible, “situación que genera que no se pueda cumplir con los plazos de entrega de mercadería, lo que provoca el cobro de multas ”.

Reynolds criticó que hasta el momento no se tenga una solución concreta a la venta irregular de diésel y gasolina, “cuando este es uno de los temas que más preocupa y que aún no fue abordado por las autoridades ”.

Juan Yujra, dirigente del sector del transporte pesado, indicó que las filas para la compra de diésel han disminuido, pero que el producto no se ofrece en todos los surtidores.

“Hay menos filas, pero no todos los surtidores tienen diésel, eso hace que perdamos tiempo en busca del producto. Esta situación no puede seguir así, por lo que vamos a poner a disposición de las bases, en un ampliado nacional, las posibles medidas de presión, si esto no mejora”, remarcó Yujra.