Escasez de dólares persiste pese a la venta directa, el cambio de los Derechos Especiales de Giro y la exención temporal del encaje legal

En el último capítulo de esta historia, el ente emisor confirmó ayer que decidió repartir fichas con el objetivo de atender de manera eficiente y ordenada la venta directa de la divisa. Las personas que hicieron fila ayer en su edificio indicaron que programaron las entregas desde el 12 de abril para los montos menores a $us 10.000 y desde el 10 de mayo para cantidades mayores a $us 10.000.

El 2014, las reservas llegaron a $us 15.123 millones, de los que el 84,7% estaban en divisas ($us 13.227 millones), el 10,85% en oro ($us 1.642 millones), el 1,59% en DEG ($us 241 millones) y el 0,08% en posiciones con el Fondo Monetario Internacional ($us 13 millones).