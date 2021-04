Evo prevé pago del doble aguinaldo, pese a no ser parte del Ejecutivo

Escucha esta nota aquí

Mientras en Bolivia todavía se debe poner freno a la emergencia sanitaria y se apunta a reencauzar la reactivación económica, el expresidente Evo Morales enfoca sus intervenciones públicas en políticas que dependen del Órgano Ejecutivo, del cual dejó de ser parte cuando renunció a la Presidencia. En esta ocasión planteó un posible pago de doble aguinaldo a los trabajadores este año.

Las declaraciones del ex mandatario cocalero se dan en la previa de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) pugna por hacerse con el poder en cuatro departamentos donde habrá votación este domingo. Sus palabras se apoyan en las proyecciones de crecimiento de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el ampliado de la Federación Especial de Comunidades Interculturales en San Julián, Morales afirmó que, si se cumple el crecimiento económico previsto por el FMI, habrá segundo aguinaldo para la gestión 2021.

“Hermanos y hermanas, si ese dato que tiene (el) organismo internacional, este año va haber doble aguinaldo, estamos beneficiando a los asalariados, pero los no asalariados, los comerciantes y los transportistas, también se benefician, porque crea movimiento económico”, expresó.

En su último balance 'Perspectivas de la economía mundial', el FMI mejoró sus previsiones sobre América Latina y el Caribe y estimó que los países de la región crecerán al 4,6 % en 2021, cinco décimas más que lo pronosticado en enero, cuando el organismo fijó un aumento del 4,1 % para este año. En el caso de Bolivia, la proyección es del 5,5%.



Morales atribuye las previsiones del crecimiento a la gestión del actual presidente Luis Arce Catacora. Además, desde la administración estatal apuntan a que el tropiezo económico del último tiempo se debe la administración del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y no así a la desaceleración económica global que ya se percibía en Bolivia durante el último lustro y que se acentuó con el brote del Covid-19.



Las palabras de Morales inquietan al sector privado, responsable de hacer efectivo el pago del doble aguinaldo y desde donde insiste en ser incluido en la negociación de un posible incremento salarial.

De momento, los empresarios no han sido llamados a la reunión convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), que se reunirá el lunes con el Gobierno para tratar este último asunto.

Situación de la reactivación económica

Las declaraciones de Morales se dan en un contexto en el que el sector privado está afligido por el mínimo impacto que ha tenido el plan de reactivación económica estatal en el estímulo entre la oferta y la demanda para dinamizar el consumo en los hogares.

Desde el Estado socializan una reactivación que impulsa grandes proyectos (cinco en total) y también están a punto de iniciar un juicio de responsabilidades contra el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez por sus medidas económicas (entre ellas un crédito solicitado al FMI para hacer frente al Covid-19 que fue rechazado por la Asamblea dominada por el MAS), según declaraciones de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado.

"No solo Evo Morales, también muchos en el gobierno siguen viviendo en el pasado. Como no tienen qué producir, porque viven del Estado, no saben lo que tienen que enfrentar los bolivianos", señaló el empresario y líder opositor Samuel Doria Medina, vía Twitter.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que los sectores de construcción, manufactura, comunicaciones y transporte lideran la recuperación económica del país. La autoridad ratificó las proyecciones de crecimiento del 4,4% del PIB y mostró cifras alentadoras en cuanto se refiere al incremento de depósitos en la banca, número de cuentas bancarias y disminución de la tasa de desempleo.



Sin embargo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, recordó en días pasados, en un contacto con EL DEBER, que en 2020 Bolivia decreció un 11,3%, lo que significa cerca de $us 4.440 millones.

Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Jean Pierre Antelo, la reactivación de megaproyectos -puestos en espera por la pandemia y la crisis política- no son malas alternativas, pero no repercuten de manera inmediata en la economía de las familias y de 21 sectores que apuntalan la economía local, que se han visto afectados no solo por el Covid-19, sino también por la desaceleración del último lustro.

"La demagogia de Evo Morales no tiene límites, como si fuera Presidente anda ofreciendo doble aguinaldo. ¿Cuál es el fin de esta farsa y burla a los trabajadores del país, en plena crisis económica por la pandemia y el contrabando, que está provocando el cierre de fuentes de empleo?", preguntó el ex secretario de Finanzas de la COB, Óscar Tapia.



Mientras que Kempff, titular de la CNC, considera que una plena reactivación económica exige también paz social que acompañe a una inyección de al menos 10% del PIB para generar la liquidez necesaria entre demanda y oferta.

Los sectores están conscientes y conocen la problemática económica, por ello esperan por las reuniones que todavía no se concretaron, ya que cuentan con propuestas técnicas para salir a flote de la crisis.

