Ex viceministro de Evo lanza duras críticas al proceso de industrialización del litio que impulsa la gestión de Arce

Luis Alberto Echazú, ex viceministro de Altas Tecnologías Energéticas y ex gerente Nacional de Recursos Evaporíticos de la Corporación Minera de Bolivia durante la gestión de Evo Morales, cuestionó la forma en que la administración de Luis Arce conduce la industrialización de los salares bolivianos, en especial que se haya perdido el talento profesional formado en los últimos años y que se corra el riesgo de perder la soberanía tecnológica en el proceso.

“Ojalá que por la necesidad económica no se vaya a transgredir la soberanía energética”, afirmó la ex autoridad en un conversatorio transmitido por la plataforma Trinchera Cultural, en la que estuvo presente Juan Ramón Quintana, también ex ministro de la Presidencia de Morales.