Exdirector del INE y analista afirman que técnicamente se puede hacer el Censo en 2022

La noticia emitida desde Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de que el Censo 2022, recién iba a poder ser realizado en 2024, debido a la falta de tiempo para la preparación técnica y logística fue observada por un exdirector de la institución y un analista económico.

Yuri Miranda que fue director de INE, entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, aseguró que no existe una razón técnica para postergar el censo hasta 2024, pues es habitual que una vez conocido los resultados del censo anterior, que en este caso fue en 2012, de forma inmediata se empieza a preparar el siguiente censo, que se da cada diez años.

El exfuncionario precisó que la cartilla censal no puede cambiar demasiado respecto al último censo, pues al modificarla en demasía complicaría realizar las comparaciones de datos que están relacionadas a parámetros poblacionales fijos.

“No existen razones técnicas para postergar el Censo para 2024, hay que tomar en cuenta la temporalidad de los censos, tenemos que cuidar los diez años. Si se realizara el censo en 2024 es muy peligroso porque los resultados tendrían que presentarse en 2025, y si no me equivoco el 2025 es un año electoral”, declaró Miranda.

Además, corroboró que desde 2019 ya se contaba con “una ruta” diseñada para concretar el censo durante el 2022.

Similar criterio tuvo, Germán Molina, analista económico, que remarcó que es falso indicar que por problemas técnicos el Censo de 2024 no se podrá realizar.

Pues a su criterio hay distintas tareas técnicas internas como el diseño de la muestra, a escala departamental y municipal que se pueden ir realizando, en donde la tecnología digital ayuda al trabajo de campo para realizar las encuestas de ensayo con una nueva boleta censal.

Molina remarcó que en el país el censo impacta en la economía a partir de la redistribución de los recursos tomando en cuenta la cantidad de población y en la política donde el número de las personas determina la cantidad de diputados nominales y uninominales que una región puede tener en el Congreso.

“Los dicho por el directo del INE, es un globo de ensayo que realiza el Gobierno para ver la reacción de las regiones. La administración de Luis Arce, busca ganar tiempo y tratar de evitar una nueva redistribución de los ingresos. En esto el más perjudicado es Santa Cruz que tuvo un gran incremento poblacional producto de una alta natalidad y de las migraciones internas”, dijo Molina.

Un daño generalizado

Zvonko Matkovic, asambleísta por Creemos, espera que las declaraciones del director del INE solo queden en intenciones, pues es necesario contar con nueva información para actualizar la redistribución de los recursos, en especial en las regiones donde hubo un gran crecimiento de la población.

Matkovic hizo notar que en la actualidad de los Bs 10 que se genera en recursos, Bs 9 van a parar al Gobierno central y un boliviano a las Gobernaciones, Municipios y Alcaldías.

El asambleísta precisó que, de no realizarse el censo en 2022, el daño va a ser generalizado, al igual que el rechazo a tal medida, que desde su perspectiva no busca otra cosa que no cumplir con el Pacto Fiscal tan necesario para el crecimiento de las regiones que más ingresos generan y reciben menos recursos.